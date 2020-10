Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholische Getränke für Kinder gekauft

Ruhla (Wartburgkreis)Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Ruhla (Wartburgkreis) Die Polizei in Eisenach ist gestern am frühen Abend auf eine Personengruppe von Kindern aufmerksam gemacht worden, welche auf einem Spielplatz in der Nähe der Marienstraße augenscheinlich Alkohol konsumierte. Bei der Kontrolle der 12- und 13-jährigen Mädchen bestätigte sich der Sachverhalt. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielten die Kinder den Alkohol in Form von Biermix-Getränken von einer 16-Jährigen. Bei einer Atemalkoholkontrolle der Kinder konnte als Höchstwert bei einem Mädchen ein Wert von über 1,00 Promille festgestellt werden. Nach einer ausführlichen Belehrung der Kinder und Jugendlichen über ihr Fehlverhalten, wurden die Mädchen an deren Erziehungsberechtigte übergeben. Bier, Wein, weinhaltige und ähnliche Mischgetränke sind laut § 9 Abs. 1 Nr. 1 Jugendschutzgesetz für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren verboten. Dieses Verbot gilt nicht grundlos, denn Alkohol entfaltet seine Wirkung bei Kindern schneller und stärker, sodass auch Folgeschäden nicht ausgeschlossen werden können. Um Kinder vor solchen Gefahren zu schützen, ist die Aufklärung durch Erziehungsberechtigte von besonderer Bedeutung. Benötigen Eltern oder Erzieher Hilfe bei diesen Maßnahmen, finden sie im Internet einige Präventionsprogramme wie zum Beispiel das bundesweite Alkoholpräventionsprojekt HaLT (Hart am LimiT). Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de oder bei ihrer örtlichen Polizeiberatungsstelle. (sb)

