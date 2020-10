Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Steine auf die Schienen gelegt - Zeugen gesucht

GothaGotha (ots)

Am Dienstagabend teilte ein 51-Jähriger der Polizei mit, dass Unbekannte Steine auf die Straßenbahnschienen an der Wendeschleife im Bereich des Gothaer Krankenhauses gelegt haben. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass ein ähnlicher Vorfall bereits am Montag am "Dreieck Sundhausen" festgestellt wurde. Es handelte sich an beiden Tagen um eine größere Anzahl von Steinen mit derartiger Größe, dass die Gefahr einer Entgleisung der Straßenbahn nicht auszuschließen war. Die Hindernisse konnten glücklicherweise rechtzeitig wahrgenommen und entfernt werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand fand die Tat jeweils um ca. 18.00 Uhr statt. Die Polizei nahm Ermittlungen wegen des Gefährlichen Eingriffs in den Bahn-, Schiffs- und Luftverkehr auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0252685/2020 zu melden. (db)

