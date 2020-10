Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungsbrand - 20.000 Euro Sachschaden

EisenachEisenach (ots)

Gestern Abend wurde der Rettungsleitstelle gegen 23.15 Uhr eine Rauchentwicklung in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Tiefenbacher Allee gemeldet. Bei Eintreffen von Feuerwehr und Polizei hatte sich bereits ein offenes Feuer im Wohnzimmer der Wohnung im Erdgeschoss entwickelt. Der 50-jährige Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Der Brand konnte schnell gelöscht werden, sieben weitere Bewohner verließen eigenständig ihre Wohnungen und konnten bereits wieder zurückkehren. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

