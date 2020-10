Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Die Nadel im Heuhaufen

Bild-Infos

Download

Ilm-Kreis (ots)

Für die einen ist es ein kaputtes Fahrradschloss, für die Polizei ein mögliches Beweisstück in einem Strafverfahren. Kürzlich wurden bei einem 30-Jährigen in Arnstadt mitten in der Nacht in einem mitgeführten Handwagen diverse Werkzeuge und Arbeitsmittel festgestellt, die auf die Durchführung von Diebstahlshandlungen hin deuten. Unter anderem hatte der Mann ein Schloss bei sich, das gewaltsam und nicht mittels Code geöffnet war. Die ermittelnden Beamten gehen jetzt u.a. den Fragen nach: "Was hing an dem Schloss? Möglicherweise ein Fahrrad oder vielleicht doch etwas ganz anderes? Wenn ja, wo ist der Gegenstand, wenn nicht mehr am Schloss?" Der Eigentümer dieses auffälligen Schlosses wird gebeten, sich mit einem geeigneten Nachweis bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0123886/2020 zu melden. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/782504

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell