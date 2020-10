Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand in Bürogebäude - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Heute entwickelte sich gegen 03.45 Uhr ein Feuer im 1. Obergeschoss eines ehemaligen Bürogebäudes in der Ichtershäuser Straße. Der Brand breitete sich rasch aus, der Dachstuhl stürzte in der Folge ein. Ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude konnte verhindert werden. Bis 08.00 Uhr dauerten die Löscharbeiten an, zwischendurch wurden die Ichtershäuser Straße und umliegende Straßen voll gesperrt. Personen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zur Entstehung des Feuers geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 20419939 entgegengenommen. (ah)

