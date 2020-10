Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tatverdächtiger nach Raub ermittelt

Gotha (ots)

Nach dem Raub in einer Bäckereifiliale am Samstag (PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126721/4743449) richten sich die Ermittlungen der KPI Gotha derzeit gegen einen 21-jährigen Deutschen aus dem Landkreis Gotha. Zeugen lieferten entsprechende Hinweise. Der 21-Jährige wurde aufgrund staatsanwaltschaftlicher Anordnung zunächst wieder entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (ah)

