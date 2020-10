Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streitigkeit eskaliert

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Am Sonntag kam in den frühen Morgenstunden bei einer privaten Feierlichkeit in der Straße Inselsbergblick zu einer Auseinandersetzung. Offenbar kam ein 22-Jähriger ungebeten hinzu und geriet mit einem 34-Jährigen in Streit. Das entstandene Handgemenge verlagerte sich nach draußen vor das Wohnhaus, beide alkoholisierten Personen verletzten sich gegenseitig leicht. Es wurden Anzeigen wegen Körperverletzung eingeleitet. (ah)

