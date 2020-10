Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dreister Fahrraddiebstahl -Zeugen gesucht

Bad Tabarz (Landkreis Gotha) (ots)

Am Samstag legte ein 62-Jähriger gegen 12.45 Uhr eine kurze Pause auf dem Parkplatz unterhalb eines Skilifts in der Inselsbergstraße ein und stellte hierzu seinen BMW mit Fahrradträger ab. Er entfernte sich von seinem Fahrzeug und stellte beim Wiederkommen fest, dass sein auf dem Heck-Träger befindliches Pedelec der Marke Bulls in der Farbe schwarz entwendet wurde. Das Rad im Wert von 6.500 Euro war mittels Kabelschloss gesichert. Am Rad befand sich kein Akku. Wer hat den Diebstahl beobachtet oder kann Angaben zum Verbleib des Pedelecs machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0249986/2020 entgegen. (ah)

