LPI-GTH: Strohballen in Lagerhalle abgebrannt - 85.000 Euro Schaden

Dankmarshausen (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitagabend gerieten aus bisher ungeklärter Ursache gegen 22.30 Uhr etwa 1.000 Strohballen in einer Lagerhalle Am Langen Wehr in Brand. Die Ballen und die Lagerhalle brannten vollständig aus. Der Gesamtsachschaden an Stroh und am Gebäude beläuft sich auf rund 85.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und sucht Zeugen, die zur Entstehung des Brands Aussagen machen können. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden des 24.20.2020 an. Personen wurden nicht verletzt. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0249769/2020 entgegen.(ah)

