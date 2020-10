Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung vor Gemeinschaftsunterkunft

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Am Freitag, den 23.10.2020, gerieten am Abend zwei Personen vor einer Gemeinschaftsunterkunft in der Straße "Am Berg" in Streit. In dessen Verlauf sollen ein 19-Jähriger (unbekannte Herkunft) und ein 24-Jähriger (irakisch) wechselseitig auf einander eingeschlagen haben. Beide zogen sich leichte Verletzungen zu und mussten ärztlich versorgt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

