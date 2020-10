Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Motorradfahrer schwer verletzt

Wandersleben / LK Gotha (ots)

Am Samstag gegen 15.20 Uhr verletzte sich ein 41-jähriger Motorradfahrer aus Elgersburg schwer, als er in Wandersleben die Vorfahrt eines aus Richtung Neudietendorf herannahenden Pkw missachtete und mit diesem kollidierte. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von rund 3000 EUR. Die Hauptkreuzung in Wandersleben war für circa 45 min voll gesperrt. (ri)

