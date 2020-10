Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnhaus durch Pyrotechnik beschädigt

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Samstag Abend, gegen 23:40 Uhr wurde durch einen Unbekannten das Fenster und die Fassade eines Mehrfamilienhauses in der Weimarischen Straße in Stadtilm durch einen Knallkörper oder "Böller" beschädigt. Es entstand Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124)unter der Hinweisnummer 0250290 entgegen. (TB)

