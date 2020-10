Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tätliche Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen Mädchen

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am späten Samstag Abend kam es in Arnstadt vor einer Lokalität in der Erfurter Straße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 16 Jährigen deutschen Mädchen. Der Sachverhalt sorgt zunächst für eine größere Personenansammlung vor Ort, weshalb mehrere Streifenwagen zum Einsatz kommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte die Personengruppe jedoch lediglich zwischen den beiden Streithähnen schlichten. Eine der beiden Jugendlichen wurde leicht am Finger verletzt. Es erfolgte Anzeigenerstattung wegen Körperverletzung und Beleidigung. (TB)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell