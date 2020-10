Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung nach freundlichem Hinweis

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Abend, gegen 18:45 Uhr weist ein 59 Jähriger Deutscher ein Pärchen bei der Entsorgung von Müll in der Rottenbachstraße in Ilmenau freundlich darauf hin, dass der Containerplatz doch gesperrt sei. Als Antwort darauf wurde er von der weiblichen Person bespuckt und von der männlichen Person ins Gesicht geschlagen. Er blieb glücklicherweise unverletzt.

Zum Täterpärchen ist lediglich bekannt, dass sich diese in Richtung Friedhof entfernten und die männliche Person einen schwarzen Kapuzenpullover und einen schwarzen Rucksack trug.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter der Hinweisnummer 0250124 entgegen.

