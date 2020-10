Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Verkehrsschildes

Eisenach-Kreisfreie Stadt (ots)

Am sehr frühen Sonntagmorgen gegen 00.15 Uhr hielten es zwei betrunkene Männer aus Eisenach und Wutha-Farnroda für eine gute Idee, ein Umleitungsschild an der Kreuzung Rennbahn / Adelheidstraße von der Halterung abzuschrauben und zu entwenden. Sie wurden jedoch kurz darauf von einer Polizeistreife im Stadtbereich aufgegriffen. Der 38-jährige Eisenacher hatte einen Promillewert von 1,58 Promille, der 32-jährige aus Wutha-Farnroda 1,31 Promille. Das Schild wurde ihnen abgenommen und an den angestammten Platz zurückgebracht. Eine Anzeige gegen die beiden folgt.(vt)

