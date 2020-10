Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstoß Pflichtversicherungsgestz u.a.

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Nachmittag befährt ein 19 jähriger Deutscher mit seinem VW in Stadtilm die Kellergasse. Er wird durch Beamte einer Verkehrskontrolle unterzogen, in dessen Rahmen festgestellt wird, dass die angebrachten entstempelten Kennzeichen nicht zum Pkw gehören und zudem kein Versicherungsschutz besteht. Der junge Mann hat nun mit Anzeigen wegen Kennzeichenmissbrauch, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Kraftfahrsteuergesetz zu rechnen. (TB)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell