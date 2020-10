Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Gotha (ots)

Polizeibeamte des Inspektionsdienstes Gotha kontrollierten am Samstagabend in der Ohrdrufer Straße ein aus Pkw und Anhänger bestehendes Gespann. Nach Prüfung der zulässigen Gesamtmasse beider Fahrzeuge ermittelten die Beamten ein Gesamtgewicht von insgesamt 4.800 kg. Demzufolge hätte der 27-jährige Fahrzeugführer einen Führerschein der Klasse BE vorzeigen müssen. Dieser verfügte aber lediglich über die Führerscheinklasse B, welche es ihm erlaubt ein Gespann mit der zulässigen Gesamtmasse von insgesamt 3.500 kg zu fahren. Somit war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und die Beamten leiteten ein entsprechendes Strafverfahren gegen ihn ein. (cb)

