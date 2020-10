Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbrecher gestört - Zeugen gesucht

Apfelstädt - Landkreis Gotha (ots)

Mitarbeiter eines örtlichen Sicherheitsdienstes informierten am Sonntagmorgen gegen 01.43 Uhr die Polizei über einen Einbruch in einen Einkaufsmarkt in Apfelstädt. Trotz des sofortigen Einsatzes von Polizeikräften konnte kein Täter vor Ort festgestellt werden. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter über das Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Objekt. Offensichtlich lösten die Täter beim Betreten der Räumlichkeiten Alarm aus und ergriffen anschließend die Flucht. Nach erster Inaugenscheinnahme wurde nichts entwendet. Der Sachschaden am Fenster und Außenputz wird auf 500 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen (Telefonnummer 03621781424, Bezugsnummer 0250278/2020), welche sachdienliche Angaben zu verdächtigen Personen- oder Fahrzeugbewegungen während der Tatzeit machen können. (cb)

