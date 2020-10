Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Autoscheibe eingeschlagen

Wutha-Farnroda - Wartburgkreis (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Freitag auf Samstag die Frontscheibe eines in der Ringstraße abgeparkten Toyotas beschädigt. Zum Einschlagen wurde eine Glasflasche benutzt. Es entstand ein Schaden am Pkw von ca. 700 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Eisenach unter der Telefonnummer 03691-2610 unter der Angabe der Bezugsnummer 0249863/2020 entgegen. (vt)

