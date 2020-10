Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen unterwegs

Gotha / Landkreis Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag wurden zwei Fahrzeugführer beim Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln in flagranti erwischt. Ein 40-jähriger Mann absolvierte bei einer Kontrolle in Friedrichroda einen positiven Drogentest, wie auch ein 21-jähriger Gothaer in Gotha in der Parkstraße. Beide Autofahrer durften die Polizeibeamten zur Blutentnahme begleiten und haben nun mit einem empfindlichen Bußgeld zu rechnen. (ri)

