Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneuter Angriff auf Zigarettenautomaten

Ilmenau (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstag Morgen, gegen 06:15 Uhr versuchen zwei unbekannte Täter erneut einen Zigarettenautomaten am Max-Planck-Ring in Ilmenau gewaltsam zu öffnen. Selbiger Automat war bereits in der Nacht vom 12.10.2020 das Ziel von unbekannten Dieben. Aufgrund der bereits vorhandenen Beschädigungen am Automaten entstand kein erneuter Sachschaden. Ob etwas aus dem Automaten entwendet werden konnte, ist derzeit unbekannt.

Bei den Tätern soll es sich um zwei männliche Personen im Alter um die 30 Jahre mit dunkler Kleidung und mitgeführten großen Rucksäcken handeln.

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter der Hinweisnummer 0249858 entgegen. (TB)

