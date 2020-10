Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieb beim Fahrraddiebstahl gestört

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag, 23.10.2020, gegen 15:50 Uhr versucht ein Unbekannter in Arnstadt, Am Wollmarkt im Bereich des Schwimmbades ein hochwertiges Mountainbike zu entwenden. Beim Durchtrennen des Seilschlosses wird er durch eine Zeugin gestört und flüchtet in Richtung Ilmenauer Straße. Das Seilschloss im Wert von ca. 30 Euro blieb im Besitz des unbekannten Täters, das Fahrrad bleib vor Ort.

Die Person kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - ca. 180 - 190 cm groß mit schlanker Gestalt - Scheinbares Alter zw. 25-30 Jahre - europäisches Äußeres - dunkle Kleidung - Kapuzenpullover - schwarzer Tracking-Rucksack - mitgeführter grüner Bolzenschneider

Hinweise nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter der Hinweisnummer 0249629 entgegen. (TB)

