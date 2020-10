Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

Gotha (ots)

Am Mittwoch, den 02.09.2020 kontrollierten Beamte der Polizei Gotha gegen 23:30 Uhr einen Mann in der Brückenstraße. Hierbei äußerte der 20-Jährige gegenüber den Polizeibeamten, dass das mitgeführte Fahrrad nicht sein Eigentum sei. Er habe das Fahrrad in Gotha im Bereich des Busbahnhofes gefunden und mitgenommen. Das Fahrrad wurde sichergestellt und gegen den Herrn ein Strafverfahren eingeleitet. Das Rad konnte bisher keinem Eigentümer zugeordnet werden. Es handelt sich um ein goldenes MIFA Damenrad mit der Rahmennummer MO11122652. Der Eigentümer wird gebeten, sich mit einem geeigneten Nachweis bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0204603/2020 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell