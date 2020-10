Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrszeichen beschädigt

Stregda (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich gegen 06.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der L 1016 zwischen Eisenach und Stregda. Der 54-jährige Verursacher fuhr in Richtung Stregda, als er mit seinem VW an der Kreuzung zur B19 über eine Verkehrsinsel fuhr. Dabei beschädigte er ein Verkehrszeichen und verursachte Sachschaden in Höhe von über 6000 Euro. Sein Fahrzeug blieb fahrbereit. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell