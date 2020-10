Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Reifen beschädigt

Ilmenau (ots)

Ein Unbekannter beschädigte mutmaßlich die Räder am Fahrzeug eines 31-Jährigen. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug gestern, gegen 19.00 Uhr, in Ilmenau in der Oberen Marktstraße abgestellt. Heute Morgen gegen 06.00 Uhr bemerkte er, nachdem er nach Friemar zur Arbeit gefahren war, dass beide hintere Reifen luftleer waren. Er entdeckte Schrauben, welche der unbekannte Täter unter die Reifen legte, sodass diese beschädigt wurden. Die Polizei Gotha bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Bezugsnummer 0249113/2020 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/7821503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell