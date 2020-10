Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit eskaliert

Gotha (ots)

Eine 40-Jährige informierte am Donnerstag, gegen 19.00 Uhr, die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung zweier Jugendlicher in der Ludwig-Jahn-Straße. Vor Ort konnten die Beamten einen 19-Jährigen und einen 16-Jährigen feststellen, welche aus ungeklärter Ursache in Streit gerieten. In Folge dessen kam es zur gegenseitigen Körperverletzung. Der 19-Jährige musste anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. (db)

