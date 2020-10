Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision beim Rangieren

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Tag ereignete sich um 09.00 Uhr ein Zusammenstoß zwischen LKW und PKW auf der Hauptstraße. Der 25-jährige LKW-Fahrer und die 49-jährige PKW-Fahrerin standen in dieser Reihenfolge an einer Ampel. Als der 25 Jahre alte mutmaßliche Verursacher erkannte, dass die Ortsdurchfahrt für seinen LKW nicht gestattet ist, beabsichtigte er zu wenden. Während des Rangiervorgangs kollidierte er mit dem Nissan der 25-Jährigen. Dabei entstand lediglich am Fahrzeug der Geschädigten Sachschaden. (db)

