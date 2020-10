Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrolle

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei führte am heutigen in der Straße "Am Riesenlöffel" Geschwindigkeitsmessungen durch. Innerhalb von zwei Stunden mussten die Beamten acht Verstöße registrieren. Eine 40-jährige Audi-Fahrerin stach dabei heraus, da sie die Messstelle mit 133 km/h bei erlaubten 70 km/h passierte. Die Dame erwartet nun ein Fahrverbot. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell