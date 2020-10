Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Verletzten

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern, gegen 16.05 Uhr, kam es an der Kreuzung Wachsenburgallee/ Turnvater-Jahn-Straße zum Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad. Die 20-jährige Radfahrerin befuhr die Alte Feldstraße und wollte nach links in Richtung Wachsenburgallee abbiegen. Der 54-jährige PKW-Fahrer fuhr mit seinem Toyota auf der Turnvater-Jahn-Straße und wollte in Richtung Alte Feldstraße fahren. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision, wobei sich die 20-Jährige verletzte. Sie kam anschließend in ein Krankenhaus. Sowohl am Fahrrad, als auch am PKW entstanden Schäden insgesamt in Höhe von 1000 Euro.(db)

