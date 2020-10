Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand verhindert

Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 16.40 Uhr, erhielt die Polizei Ilmenau von der Rettungsleitstelle die Informationen, dass die Feuerwehr in der Ilmenauer Straße im Einsatz sei. Durch den eingeschalteten E-Herd begannen umliegende Küchenutensilien zu schmelzen und es entwickelte sich dadurch Rauch. Da die Rauchmelder aktiviert wurden, konnte die hinzugerufene Feuerwehr einen Brandausbruch rechtzeitig verhindern. Die 36-jährige Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Es entstand lediglich geringer Sachschaden und die Entstehung einer größeren Gefahr konnte verhindert werden. (db)

