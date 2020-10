Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Laterne

Seebach (Wartburgkreis) (ots)

Gegen 12.10 Uhr kam am gestrigen Tag eine 57-jährige Opelfahrerin von der Straße ab. Die Dame fuhr auf dem Buchenweg in Richtung Hauptstraße, verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle und stieß mit einer Laterne und einem Stromkasten zusammen. Die Fahrerin blieb dabei unverletzt, das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall entstand insgesamt Sachschaden von ca. 13000 Euro. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/7821503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell