Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streit zwischen Unternehmern

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend kam es in Gotha gegen 19.30 Uhr zu einer Streitigkeit zwischen einem Hotelier und einem Restaurantbesitzer. Beide Personen betreiben ihr Unternehmen in der Eisenacher Straße. Ursächlich war mutmaßlich eine offene Rechnung von Hotelgästen im Restaurant, welche der Hotelier zu einem späteren Zeitpunkt begleichen wollte. Als der 55-jährige Hotelmanager den Ort mit seinem PKW verlassen wollte, hinderte der 52-jährige Restaurantbesitzer den Geschädigten an der Wegfahrt, indem er die Fahrbahn mit seinem Fahrzeug blockierte. Anschließend kam es zum Streit, wobei der Restaurantleiter den Hotelier leicht verletzte. Die hinzugerufenen Beamten der Polizei Gotha konnten die Situation anschließend klären, sodass der Geschädigte seine Fahrt fortsetzen konnte. Die Polizisten leiteten gegen den Restaurantbesitzer Strafverfahren wegen Nötigung und Körperverletzung ein. (db)

