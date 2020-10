Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit leichtem Sachschaden

Gotha (ots)

Als eine 65-Jährige am heutigen Tag mit ihrem Peugeot in der 18.-März-Straße vom rechten Fahrbahnrand anfahren wollte, kam es zur Kollision mit einem anderen Fahrzeug. Der 68-jährige Geschädigte fuhr mit seinem BMW in Richtung Reinhardsbrunner Straße, als die mutmaßliche Verursacherin vom Rand in Richtung Fahrbahn fahren wollte. Beide Personen blieben dabei unverletzt und es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. (db)

