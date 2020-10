Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Reichenbach (Wartburgkreis) (ots)

Eine 44-Jährige teilte am heutigen Tag, gegen 11.30 Uhr, der Polizei Eisenach mit, dass ihr Fahrzeug offenbar im Rahmen eines Verkehrsunfalls durch ein anderes Fahrzeug beschädigt worden ist. Die Geschädigte hatte ihren PKW kurzzeitig am Fahrbahnrand in der Landstraße geparkt. Als sie zum Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden am linken Außenspiegel fest. Der Verursacher entfernte sich wohl pflichtwidrig von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 unter Angabe der Bezugsnummer 0247357/2020 zu melden. (db)

