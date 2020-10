Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsüberwachung - über 200 Verstöße

Landkreis Gotha (ots)

Die Polizei Gotha führte am gestrigen Tag sowohl in Ohrdruf, als auch in Georgenthal Geschwindigkeitskontrollen durch. In Ohrdruf durchfuhren über 1000 Fahrzeuge die Kontrollstelle, wobei 90 Ordnungswidrigkeiten festgestellt werden konnten. Drei Fahrer erwartet ein Fahrverbot.

In Georgenthal passierten ca. 2300 Fahrzeuge die Messstelle, wobei 131 die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h überschritten. Ein PKW wurde mit 80 km/h in der Ortschaft festgestellt. (db)

