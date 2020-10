Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht durch Zeugen geklärt

Eisenach (ots)

Gestern Nachmittag, gegen 15.15 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall am Johannisplatz. Ein 45-jähriger Busfahrer stieß während eines Abbiegevorgangs mit einem geparkten PKW zusammen. An dem KIA eines 83-jährigen Mannes entstand dabei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Der Busfahrer setzte seine Fahrt anschließend pflichtwidrig fort. Aufmerksame Zeugen beobachteten jedoch den Unfall und somit konnte der Verursacher ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. (db)

