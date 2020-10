Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Gotha (ots)

Am Montag ereignete sich in der Seebergstraße zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr ein Verkehrsunfall, wobei sich der Verursacher mutmaßlich pflichtwidrig vom Unfallort entfernte. Der 39-jährige Geschädigte hatte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand abgestellt und entdecke später den Schaden an seinem Seat. Durch den Unfall wurde der Seitenspiegel des PKW beschädigt. Die Polizei Gotha bittet Zeugen sich unter Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Hinweisnummer 0246866/2020 zu melden. (db)

