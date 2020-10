Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Hauswand gefahren - Zeugen gesucht

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Ein unbekannter Fahrzeugführer kollidierte am heutigen Tag zwischen 09.00 Uhr und 11.30 Uhr offenbar mit einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Nach derzeitigem Stand könnte es sich bei dem Fahrzeug des Verursachers um einen silbernen Audi gehandelt haben. Der konkrete Unfallhergang ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der Schaden am Haus beträgt ca. 200 Euro. Die Polizei Eisenach bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03691-261124 unter Angabe der Hinweisnummer 0246530/2020 zu melden. (db)

