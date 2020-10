Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Briefkästen aufgebrochen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Eine oder mehrere unbekannte Personen öffneten am gestrigen Tag zwischen ca. 07.15 Uhr und 18.45 Uhr am Nordplatz gewaltsam mehrere Briefkästen. Nach derzeitigem Stand sind sechs Kästen betroffen. Die Ermittlungen zum Beutegut dauern an. Der Sachschaden kann auf ca. 200 Euro beziffert werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 unter Angabe der Hinweisnummer 0246614/2020 zu melden. (db)

