Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Gotha (ots)

Am 03.04.2020 stellten Beamte der Polizei Gotha in Ohrdruf ein BMX Fahrrad der Marke KS Cycling in der Farbe schwarz sicher. Bisher konnte es keinem Eigentümer zugeordnet werden. Der rechtmäßige Eigentümer wird gebeten, sich mit einem geeigneten Eigentumsnachweis bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden. Die Bezugsnummer lautet 0078368/2020. (db)

