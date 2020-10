Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand einer Lagerhalle

Deubachshof (Wartburgkreis) (ots)

Am heutigen Vormittag, gegen 11.00 Uhr, erhielt die Polizei Eisenach zunächst Kenntnis eines Brandes einer Lagerhalle in der Stedtfelder Straße. Vor Ort zeigte sich, dass es lediglich zu Rauchentwicklung kam. Nach bisherigem Ermittlungsstand entzündete sich Baumaterial während Bauarbeiten an der Halle. Durch den Einsatz der Feuerwehr und der Evakuierung der Lagerhalle kam es weder zu Personen- noch zu Sachschaden. (db)

