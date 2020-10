Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gebäudebrand - vier verletzte Personen

Bechstedt-Wagd (Ilm-Kreis) (ots)

Am heutigen Tag, gegen 10.30 Uhr, geriet ein Wohnhaus aus bislang ungeklärter Ursache in der Straße "Am Klapperborn" in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden hierbei vier Personen im Alter zwischen 4 und 41 Jahren verletzt, wobei alle ins Krankenhaus kamen. Das Haus wurde durch den Brand schwer beschädigt. Die Kriminalpolizeiinspektion Gotha ermittelt zur Brandursache. Während der Zeit der Löscharbeiten kommt es in der Ortslage zu Verkehrsbehinderungen. (db)

