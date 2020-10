Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auffahrunfall

Eisenach (ots)

Gestern, gegen 13.50 Uhr, kam es zu einem Auffahrunfall auf der Rennbahn. Der 50-jährige mutmaßliche Verursacher fuhr mit seinem VW hinter dem 48-jährigen Geschädigten, welcher einen Audi steuerte. Beide Fahrzeuge fuhren hintereinander in Richtung Mühlhäuser Straße, als der Fahrer des Audi an der Kreuzung Rennbahn/ Clemdastraße verkehrsbedingt halten musste. Folgend kam es zur Kollision, wobei an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand, welcher insgesamt auf ca. 3000 Euro beziffert werden kann. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell