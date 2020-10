Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Gestern Abend, gegen 20.30 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall an der Kreuzung Schulplan/ Zur A71. Der 62-jährige mutmaßliche Verursacher beabsichtigte mit seinem Subaru an der Kreuzung vom "Schulplan" nach links auf die Straße "Zur A71" abzubiegen. Die 29-jährige Fahrerin des anderen PKW, einem mit sechs Personen besetztem Renault, war auf der Straße "Zur A71" in Richtung Ichtershäuser Straße unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zur Kollision kam. Dabei wurden beide Fahrzeuge derart beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf ca. 10000 Euro beziffert. Insgesamt wurden fünf Personen zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht, wobei sich keine Verletzungen zeigten. Für die Zeit der Bergung und Unfallaufnahme kam es für ca. 2 Stunden zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (db)

