Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Außenspiegel beschädigt

Gotha (ots)

Ein 24-Jähriger teilte am Montag mit, dass ein Radfahrer den Außenspiegel seines Fahrzeuges beschädigte. Nach den Angaben des Mannes schlug der Täter mit der Hand auf den linken Außenspiegel, wodurch eine Beschädigung in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Anschließend flüchtete der Verursacher mit dem Fahrrad. Die Tat ereignete sich um ca. 13.13 Uhr in der Körnerstraße. Die Polizei Gotha bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03621-781124 unter Angabe der Hinweisnummer 0245610/2020 zu melden. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell