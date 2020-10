Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung zweier Personen

Gotha (ots)

Am gestrigen Nachmittag, gegen 14.00 Uhr, informierte eine 39-Jährige die Polizei über eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Coburger Platz. Als die Beamten kurze Zeit später am Einsatzort eintrafen, zeigte sich, dass mutmaßlich eine männliche Person auf einen anderen Mann körperlich einwirkte. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch keiner der beiden Beteiligten vor Ort. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (db)

