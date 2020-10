Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung durch Graffiti - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Unbekannte beschmierten im Zeitraum von Samstag, gegen 17.00 Uhr, bis heute Morgen, gegen 08.30 Uhr, das Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Straße "Bleichrasen" mit Sprühfarbe. Der oder die Täter brachten zwei Schriftzüge in der Größe von ca. 2,5m² und 6m² an, wobei kein politischer Bezug erkennbar ist. Der Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert. Die Polizei Eisenach bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03691-261124 unter Angabe der Bezugsnummer 0245163/2020 zu melden. (db)

