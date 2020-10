Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung in der Innenstadt

Gotha (ots)

In den frühen Morgenstunden, gegen 04.15 Uhr, am Samstag informierten mehrere Personen die Polizei über eine kleine Personengruppe, welche lautstark durch die Innenstadt zog. Zusätzlich sollen die Personen ein Bratwursthäuschen am Neumarkt beschädigt haben. Aufgrund von Fahndungsmaßnahmen konnten die mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 22 bis 45 Jahren gestellt werden. Sie erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. (db)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621/781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell