Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Insgesamt fünf Fahrzeuge wurden in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Karl-Kehr-Straße beschädigt. Der oder die unbekannten Täter zerkratzen den Lack der Fahrzeuge mit einem bisher unbekannten Gegenstand, sodass an allen Fahrzeugen Sachschaden entstand. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, sollten zu genanntem Tatzeitraum Beobachtungen gemacht worden sein. Wer Angaben zur Tat oder den Tätern machen kann, meldet diese bitte telefonisch bei der Polizei Gotha unter der Tel.-Nr.: 03621 78-1124 und der Bezugsnummer 244225-20. (db)

