Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherungsschutz

Ilmenau (ots)

Am Samstagvormittag stellten die Beamten der Polizei in Ilmenau in der Bücheloher Straße einen Verkehrsteilnehmer auf einem E-Scooter fest. An dem elektronischen City-Roller war kein Versicherungskennzeichen angebracht und der 41-Jährige konnte für sein Fahrzeug auch keinen Versicherungsschutz nachweisen, weshalb seitens der Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wurde. (db)

